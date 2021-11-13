金管局「還息不還本」計劃據報於下年4月到期後將有序退出

金管局去年因應經濟困難，推出「預先批核還息不還本」計劃。然而隨著本港經濟復甦，金管局據報正與銀行研究退出方案。

據《信報》報道，金管局正與銀行研究企業「還息不還本」計劃的退出方案，初步構思是希望在計劃明年4月到期時，以有序方式退場，考慮讓企業先償還少於整體貸款額一半的款項，並在一段合理時間內分期攤還，餘下部分則繼續「還息不還本」處理，以免對逐漸復元的企業帶來太大影響。

實際還款佔比及攤還時間等細節，尚未有最終定案。至於仍然受疫情所困的企業，則會另行處理。具體方法將留待金管局諮詢銀行與商界後，才作決定，但據悉各方希望在今年底前能敲定方案。

金管局已多次召開會議研究「還息不還本」退出方案

報道引述消息稱，金管局與協調方，已多次召開會議研究「還息不還本」計劃的退出方案，基本上已獲同意。若環境無太大逆轉，該計劃明年4月到期後應該結束，並循序退場，惟不宜一刀切，要求企業即時償還所有到期欠款。

事實上，金管局在9月宣布再次延長「還息不還本」6個月時，曾透露參與計劃的企業數目，已由初期佔合資格企業總數的16%，大幅下降至目前的3%。