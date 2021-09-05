把握機遇｜任志剛：內地離世界最大經濟體不遠

行政會議成員、前金管局總裁任志剛表示，打通內地的資本流動和協助人民幣國際化是「十四五」規劃下香港發展金融的關鍵。他指「十四五」規劃中，有很多地方可令到國家，包括香港，適應這個百年變局，而在金融層面主要有兩方面。第一方面，是香港在內地及國際雙循環的政策中，如何協助國家打通資本流動角色，當中要「破除制約經濟循環的制度障礙，推動生產要素循環流轉和生產、分配、流通、消費各環節有機銜接」。他指最重要的生產要素就是資本，如果資本流動有障礙便難以支持發展經濟，因此要更好發展經濟，便要確保資本流動可以暢通。在「一國兩制」下，如何打通兩個制度的資本流動渠道，管理好風險，正是香港發展金融的關鍵。

任志剛曾提出要利用大灣區，作為先行先試的「五通策略」：包括資金流通；貨幣兌換流通；貨幣流通；資金融通；金融基礎設施聯通。他指要妥善管理打通資本流動風險，有不同方法，包括項目管理、額度管理和單位管理。

人幣流通為基礎 營造新互利關係

至於第二方面，他指是香港推動人民幣國際化角色，「穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係」。香港在2004年開始建立人民幣離岸市場，現已擁有龐大人民幣資金池。「十四五」規劃表明是「自由使用」，故香港如何使用在港的人民幣並沒有限制，如可用來買賣股票，人民幣便是變相在離岸市場中，在資本巿場上自由運用。任志剛冀在港的離岸資本市場中自由使用人民幣。如恒生指數成分股，同時有港元及人民幣買賣價，讓市場可選擇用港元或人民幣，這樣人民幣國際化的進程便會走快一大步，呼籲業界好好把握，因內地發展成為全世界最大經濟體時間不會太遠，市場應該放心發展人民幣。

任志剛解釋，一個貨幣功能是交易媒介、財富儲存和會計單位。如要把一個貨幣國際化，就是在國際層面使用它作為交易媒介、財富儲存和會計單位。現時大部分恒指成分股投資者只視有關投資為港元資產，但如有關成分股可使用人民幣買賣，投資者便有機會視為人民幣資產及財富儲存工具，而海外投資者對這些資產的需求可能有所增加，帶來正面影響。

確保港處理人幣交易力 保金融地位

最後，他稱若想香港保持國家的國際金融中心地位，必定要確保香港有處理人民幣交易能力，此舉有三大好處：第一提升香港國際金融中心地位；第二保持香港貨幣金融穩定；及第三推動人民幣國際化行一大步。