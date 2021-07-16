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銀債今開售 銀行券商出手吸客
2 小時前
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銀債今開售 銀行券商出手吸客
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銀債認購年齡降至60歲；圖為早前的發布記者會。(資料圖片)

政府推出的第6批銀色債券將在今日至下周五接受認購，證券行及銀行搶推優惠搶客，絕大部分銀行都提供「七免」優惠，有證券行連經紀費亦豁免，推出「八免」。由於銀債息率吸引，市場普遍認為今次反應熱烈，想大額中籤的老友記，可考慮投資20萬元，抽20手。

今次銀債的合資格認購年齡由65歲下降至60歲，發行額提升至240億元，政府可視乎市場情況將發行額提高至最多300億元，去年最高為150億元，為期3年，每半年獲發一次與通脹掛鈎的利息，息率不少於3.5厘，每人最多獲發100手，即涉100萬元，不設二手市場，如投資者需要在債券到期前套現，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。以每手10,000元計，銀債3年最少可收息1,050元。按去年銀債發行額最多150億元看，有逾13.52萬人申請，每人最多獲發14手，即認購14萬元，同樣年息3.5厘計，即3年最少收息1.47萬元。有業內人士估計，今次銀債反應同樣熱烈，雖然發行額大增，但入場年齡門檻亦下降，預測最終分派或與去年相若，建議「閒錢」多的長者可抽15至20手。

認購途徑選擇方面，合資格長者可透過20間銀行及24間指定證券行申請認購，目前恒生銀行(011)、工銀亞洲、花旗銀行及上海商業銀行均提供「七免」優惠，即認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、存入費及轉出費均免。至於滙豐銀行則只提供「六免」，沒有免卻轉出費；中銀香港(2388)則只表明豁免認購費。


證券行送股提供孖展
證券行進取得多，耀才證券(1428)推「八免」，除銀行免卻的7項收費，同時再免經紀費，並指新客可獲送20股盈富基金(2800)及10股滙豐控股(005)，以昨日每股盈富28元及每股滙控42.75元計，涉987.5元。另外，致富證券的新客或推薦親友網上開戶，送50元超市禮券。由於銀債不設二手買賣，因此證券行普遍不提供孖展，但輝立證券則反其道而行，長者倘借5萬元以下，享十成孖展及五免優惠，包括豁免按金、孖展利息、託管費、贖回費及手續費；借1萬元或以上亦可選借九成孖展，年利率1.88厘，設100元手續費。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/銀債今開售-銀行券商出手吸客-276563
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