銀行動態｜中銀香港年輕新客升約20%

中銀香港(2388)指，今年首三季年輕新客戶數目按年升約20%，該客群中有90%的交易活動透過數碼化渠道進行，其中證券投資較受歡迎。

該客群於上半年資產管理規模(AUM)增長超過35%，證券交易筆數漲近45%，這些交易大多透過手機銀行進行。美股是熱門投資選擇之一，整體持有美股的客戶中約50%為年輕客戶，他們傾向投資於科技股和新經濟股等板塊。

該行個人金融及財富管理部客層管理處主管温晞文指，有見年輕客戶常使用數碼渠道進行投資理財，將持續提供多元化及個人化手機銀行服務，滿足客戶財富管理需要。現時「PlanAhead．智未來」一站式財富策劃服務的用戶中，逾60%為年輕客戶，他們可透過個人財務及目標差距分析，規劃人生各階段的理財目標。此外，「NotALot碎股易」整體用戶中近55%是年輕客戶。將透過大數據分析，配合客戶理財習慣及喜好，主動發送合適資訊，協助緊貼市場步伐。另外，即日起至本月底，大學及專上院校全日制學生全新選用/提升至「自在理財」服務，並成功申請指定信用卡，可獲最多700元迎新獎賞。