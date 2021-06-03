銀行動態｜中銀香港首季AUM漲三成

中銀香港(2388)指，今年首季財富管理服務表現理想，其中整體銀保渠道穩佔市場領先地位，人民幣壽險產品保費及投資產品交易量更大幅上升。其中財富管理客戶整體理財產品總資產值(AUM)按年升三成，人民幣投資產品交易量飆逾一倍，其中人民幣基金產品及A股交易量錄可觀升幅，反映內地與香港聯繫漸趨緊密下，客戶對人民幣投資產品需求殷切。

在保險業務方面，首季人民幣壽險產品新造保費按年增加64%，保險業務於銀保渠道、線上渠道及人民幣新造保單業務的首季市佔率繼續保持排名第一，分別為26.8%、52%及58%。

該行個人數字金融產品部副總經理周國昌指，隨著大灣區跨境理財通即將推出，相信將帶動南下及北上客戶對人民幣理財產品需求。將陸續推出人民幣多元資產基金、債券及短期儲蓄壽險。此外，數字化投保漸趨普及，以今年首季新造保費計算，經線上投保壽險而年齡介乎45至64歲的客戶，佔整體線上投保客戶量近八成，按年大漲近2倍。