銀行動態｜恒生：年輕客推高財管增長

恒生銀行(011)指，今年上半年透過數碼渠道投資的年輕客戶數目按年飆升161%，該客戶群有超過80%的投資交易量均以數碼渠道進行。年輕客戶財富管理活動愈趨活躍，推動其年輕客戶資產管理規模(AUM)按年增25%。同時，受益於包括Signature優卓理財及優越理財在內的其他客戶，帶動整體財富管理業務有强勁表現，截至6月底其資產管理規模增長至接近6,000億元，按年錄雙位數增長。

恒生數碼銀行主管鄭維章指，目前數碼銀行登記客戶已達250萬，整體數碼渠道用量都見上升，經數碼平台投資的客戶按年增加55%，交易量更漲62%，若單計年輕客戶，經數碼渠道投資的客戶更急升161%。

額外增聘500人 部署跨境理財

另外，為進一步加强線上線下的財富管理服務，該行會在原有的人手編制上，再額外新增聘500名全職員工，包括客戶經理、投資銷售經理及保險銷售經理等。新增聘的員工將包括跨境理財專員及數碼銀行人才，以配合本行多元化渠道財富管理服務的業務策略。投資產品及顧問業務主管李佩珊指，今年上半年財富管理業務錄强勁增長，是多元化渠道財富管理服務策略帶來的成果。

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