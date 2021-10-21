銀行動態｜滙豐推EveryMile信用卡 黃子華鄭中基MIRROR現身捧場

滙豐香港宣布推出「滙豐EveryMile信用卡」，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，此卡專為旅行愛好者和千禧世代客群的旅遊信用卡，在本地交通、咖啡店及輕便美食，以及網上娛樂平台三大類別憑卡簽帳每2元，可賺取1飛行里數，於其他本地及海外簽帳亦可享每5元簽帳可賺取1飛行里數。

期望帶動發卡量達10萬張目標

甘家儀指，上半年信用卡簽帳額按年增長約20%，接近新冠肺炎疫情前水平。至於8月更按年增長約30%，相信與消費券推出有關。她期望是次新卡推出，可以帶動發卡量達到10萬張的目標；而下半年簽帳額可維持約兩成的增幅。

滙豐EveryMile信用於更為該行首張採用85%再生塑膠物料製造的信用卡。甘家儀稱，可持續發展是滙豐策略重點之一，該行致力協助社會及企業開創一個繁榮、具抗逆力的未來。客戶透過申請新信用卡，協助減低對環境的影響。

由即日至明年2月28日，持卡人於發卡後60日內累積消費滿4,000元，可享500元獎賞錢(可兌換成10,000里數)，或累積消費滿1.5萬元，可享1,250元獎賞錢(可兌換成25,000里數)之迎新優恵。

隨著該行提升了滙豐Reward+應用程式的獎賞兌換體驗，客戶可隨時隨地使用「獎賞錢」。現在客戶能於滙豐Reward+，透過獎賞錢兌換多達15個飛行常客計劃或酒店獎勵計劃積分；客戶亦可以選擇於滙豐Reward+兌換包括購物現金券及繳付結單等。

為慶祝新卡面世，該行更邀請黃子華、鄭中基及男子組合MIRROR成員LOKMAN(楊樂文)及Tiger(邱傲然)拍攝廣告及現身今日發布會捧場。