銀行動態｜滙豐調查：客戶疫情下增股票投資及購買保險

滙豐調查顯示，新冠肺炎疫情改變人們工作、購物及外遊習慣，同時影響理財方面行為模式，香港個人客戶去年增加股票投資及購買保險產品。疫情同時加快零售業變革，消費者紛轉移至網上平台，選購日常必需品。

研究亦顯示，滙豐客戶傾向投資股票及購買保險，反映他們希望增加風險資產回報，以及在財務上積極應對不確定性。客戶去年在港股交易總數升84%。面對前景不明朗，客戶在家居、人壽(不包括年金計劃)及醫療保險的投保金額分別增110%、9%及22%。

疫情持續帶動消費者轉移到網上消費。該行客戶去年以信用卡在網上購物次數漲24%。因應社交距離措施，市民留在家時間增加，家庭用品網上消費飆60%。基於外出用膳限制，不少人重拾在家煮食樂趣，食品雜貨網上消費升61%。另外，隨著外出時間減少，花費在數碼產品、電子/網上遊戲及其他網上串流服務消費揚63%。經濟放緩似乎未有影響千禧一代客戶(18至30歲)的消費能力，去年網上購物次數多三成，總消費增20%，預期購買力在疫後仍保持充裕。

疫情的旅遊限制下，51%受訪者去年減少旅行開支，平均每人節省1萬元，其中大部分存放於銀行戶口，或轉用於投資。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹表示，消費者習慣有所改變，該行在發展多年的數碼基礎上，加快推出更觸手可及的銀行服務。