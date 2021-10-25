銀行動態｜滙豐首間財富管理中心開幕

滙豐位於尖沙咀K11 ATELIER本港首間財富管理中心今日正式開幕，為擁有可投資資產達100萬美元(約780萬港元)以上的高資產淨值客戶提供更優越的親身服務體驗，以及一系列更尖端和個人化的財富方案。該行指，截至今年6月，高資產淨值客戶資產管理規模按年增長近三成，財富管理收入錄雙位數字升幅。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，配合亞洲財富管理策略，香港區除增聘人手外，硬件上要配合，財富管理中心鄰近高鐵站，冀未來在銅鑼灣、中環及旺角等地標式的地區陸續增設財富管理中心。

滙豐保險香港行政總裁文德華(Edward Moncreiffe)指，計劃明年在港島區及大灣區內各增設一間健康管理中心，但最終地點及具體時間仍有待確認。被問到會否考慮在澳門開設中心，他回應指澳門業務目前只重新開始約3個月，但已見到當地及內地客需求強勁。他相信通關後，內地客的保險需求將大幅反彈，但即使單計本地客，上半年新造保費按年亦漲35%，反映本地客保障意識提高且需求強大，他預期下半年保險業務仍可見顯著增長。

至於「跨境理財通」啟動後，伍楊玉如透露，正式啟動當日數小時已接逾千個客戶查詢，暫時以「南向通」查詢較多，將陸續處理客戶開戶預約。她料「南向通」反應將較熾熱，因目前「南向通」上架產品選擇較豐富，而且「北向通」初期未容許遙距開戶，相信反應比較慢熱，並正積極爭取提供見證開戶服務。