銀行積極｜跨境理財通開車熱鬧 首日交易逾3千萬人幣

金│融│商│機

跨境理財通業務昨日正式展開，首日即錄逾3千萬元人民幣交易，多間銀行均摩拳擦掌，除推出逾百款不同理財產品外，更擬增聘員工迎來新商機。分析料南向通約80%至90%資金將流入基金類產品；健康、醫療及環境、社會和企業管治(ESG)相關股債混合型基金產品均具吸引力。

金管局：18港銀昨開展業務

金管局發言人指，跨境理財通業務試點昨正式落地，共有18家香港銀行與其內地夥伴銀行開展跨境理財通業務，其中15家提供南向及北向服務，其餘3家提供南向服務，首日業務運作暢順。該局將續密切留意跨境理財通的運作情況，適時更新可開展跨境理財通業務的香港銀行名單。

中國人民銀行廣州分行透露，昨日在大灣區內地9市試點銀行與港澳的銀行，為粵港澳三地投資者開辦個人跨境投資業務。內地代銷銀行為港澳投資者辦理北向通投資資金匯入180筆，金額涉1,538.7萬元人民幣。至於南向通投資資金匯出128筆，金額約1,773.3萬元人民幣，連同北向通，則合共錄3,312萬元人民幣。

中銀單日錄逾百開戶預約

中銀香港(2388)個人數字金融產品部副總經理周國昌指，北向投資者對人民幣理財產品感興趣，因本港找不到相關投資產品，又可涉獵內地國債，其次是入場費有機會低至100元。至於南向通客戶，他料對健康、醫療及ESG相關股債混合型基金具興趣。該行副總裁龔楊恩慈料有約數十萬名客戶已開立內地帳戶，客戶可使用現行見證開戶服務，開設內地銀行帳戶以參與理財通，昨已有數以百計開戶預約。

滙豐估計 南向反應較北向熱

另外，滙豐及恒生銀行(011)擬增聘員工拓展跨境理財通業務。滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如稱，正按計劃今年在亞洲增聘1,000名理財相關職位，香港則招聘300至400名前線理財專員配合業務發展，包括大灣區及「跨境理財通」業務。她又說，跨境理財通首日已收到不少查詢，內部調查更有80%客戶均表示有興趣使用該服務，認為市場有一定需求。她直言有內地投資戶口的香港居民人數較少，不過由於「南向通」可遙距開戶更為方便，相信開通初期南向通反應較北向通熱烈。

恒生執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺稱，為南向通客戶提供超過140種低風險至中風險的非複雜理財產品；為北向通客戶提供多種覆蓋不同資產類別的基金。目前恒生有數千名財富管理人員為客戶服務，今年會額外增聘500名前線員工及財富管理專才。該行昨中港兩地累計收到逾千名客戶表示對跨境理財通服務有興趣，她冀相關業務帶動該行在大灣區的財富管理業務錄得雙位數增長。

恒生料南向通九成買基金

該行投資產品及顧問業務主管李佩珊指，由於基金本身可分散投資，亦可助內地投資者投資不同市場及資產，但預期初期匯錢到香港時，先會停泊在存款產品一段時間，讓投資者對基金或債券選擇有多點理解後，才作投資決定。該行料初期將有80%至90%南向通資金流入基金類產品。

銀行積極｜跨境理財通開車熱鬧 首日交易逾3千萬人幣