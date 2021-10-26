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鍾睒睒首度膺中國首富　馬雲、馬化騰三甲不入
1 小時前
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胡潤百富榜農夫山泉鍾睒睒阿里巴巴馬雲張一鳴曾毓群馬化騰
鍾睒睒首度膺中國首富　馬雲、馬化騰三甲不入
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鍾睒睒首度成為中國首富。（資料圖片）

《2021年胡潤百富榜》今日出爐，其中阿里巴巴（9988）創辦人、去年內地首富馬雲身家大縮水，按年減36%，以2550億元（人民幣．下同）僅排第五。農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒則以3900億元的財富，取代馬雲首次成為內地首富。

字節跳動的張一鳴則以3,400億元位居次席，其身家較去年大升逾兩倍。新能源汽車電池供應商寧德時代董事長曾毓群，財富增長亦達1.67倍，以3,200億元首次進入前三。

恒大許家印身家縮水近七成

騰訊（700）主席馬化騰財富則比去年下降19%，以3,170億元排名第四，「雙馬」雙雙失落前三位置。長和系創辦人李嘉誠則以2150億元的財富位列第八。碧桂園聯席主席楊惠妍蟬聯中國女首富，以1,850億元排名第11位。

至於最近捲入財困風波的中國恒大（3333），其主席許家印財富比去年大跌1,620億元至730億元，按年跌69%，是今年榜單上財富減少最多的企業家。其排名亦從去年的第五位，跌至第70位。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/鍾睒睒首度膺中國首富　馬雲、馬化騰三甲不入-290389
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