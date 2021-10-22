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長實據報增持飛機租賃合資企業至90%權益　餘下一成由李嘉誠海外基金持有
4 小時前
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長實三菱商事飛機李嘉誠海外基金會
長實據報增持飛機租賃合資企業至90%權益　餘下一成由李嘉誠海外基金持有
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長實據報增持飛機租賃合資企業至90%權益。（資料圖片）

長實 （1113） 據報與三菱商事（Mitsubishi Corporation）達成協議，收購三菱在飛機租賃合資企業的40%權益。《信報》指，長實完成收購後將持有飛機租賃合資企業90%權益，餘下10%權益由李嘉誠海外基金會持有。長實暫未回應有關報道。

長實於2014年底拓展飛機租賃業務。翻查資料，長實2014年與日本三菱商事旗下飛機租賃公司MC Aviation Partners商議成立合資企業。據報，該合資企業最新有約50架飛機。

長實上半年飛機租賃收入為12.56億元

據長實中期報告，長實上半年飛機租賃收入（包括攤佔合營企業）12.56億元，按年少17%。至6月底，長實連同合營企業權益，擁有120架窄體飛機和5架寬體飛機， 平均機齡為7.3年，而平均餘下租賃期為4.8年，並就購入22架飛機承擔金額約105億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/長實據報增持飛機租賃合資企業至90權益　餘下一成由李嘉誠海外基金持有-291217
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