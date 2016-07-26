長建多賺半成 中港溢利倍升

長江基建(1038)公布上半年純利30.11億元，按年升5.3%，如撇除兩個相關期間非現金遞延稅項有關入帳項目，調整後純利則上升13%，期內營業額202.66億元，多11.1%，每股盈利1.2元，中期息派0.69元，增1.5%。

集團指，香港及內地業務組合溢利貢獻為2.21億元，增長幾近一倍，主要由於內地新冠肺炎疫情受控，百業復甦，惠及收費道路組合。

主席李澤鉅指，宏觀市場、特別在集團營運所在地域，普遍預期新冠肺炎疫情帶來的最壞影響已過，惟環球經濟依然存在隱憂。長建對現有業務前景及持續內部增長感樂觀；旗下眾多受監管業務最近已完成規管重設，確保於未來數年提供可預期之穩定收入。

長建昨收報47.6元，升0.4元或0.8%，成交額約3,320萬元。



電能中期息派78仙

電能實業(006)截至6月底中期純利25.1億元，按年升11%，中期息每股派0.78元，增1.3%，經營溢利5.6億元，減19%。

期內英國投資組合共錄得11.22億元溢利貢獻，增33%，澳洲投資組合的溢利減少至6.3億元。

該股指，旗下大部分營運公司已完成規管重設，提供一個確保營運暢順的穩定框架。將續專注物色符合的優質投資機會，並著眼於發展穩定、規管完善、以及能提供長期可預測收入的多元化能源市場。

電能昨收市報50.5元，升0.9%或0.45元，成交逾9,400萬元。

大酒店半年虧損收窄

大酒店(045)中期虧損收窄至4.5億元，當中包括物業重估赤字淨額7,700萬元，去年同期蝕11.9億元，基本虧損亦收窄至3.7億元。總收入14.2億元，跌1%，不派中期息。期內息稅、折舊及攤銷前營業盈利600萬元，去年同期虧損9,500萬元。

受到新冠肺炎疫情影響，港府實施嚴格的社交距離措施及國際旅遊限制令。這對香港半島酒店、山頂綜合項目及住宅租賃業務造成影響；北京及上海的兩間酒店業績呈穩健復甦；巴黎、東京、曼谷及馬尼拉的酒店業務表現仍然欠佳。

其中香港半島酒店收入升8%，至3億元，平均房租則跌19%。而第二季平均可出租客房收入為937元，按季多18%，按年漲1.7倍。



理文造紙半年純利飆45%

理文系公布中期業績。理文造紙(2314)上半年純利19.36億元，按年升44.9%；中期息每股派15仙，漲25%，營業額151.8億元，揚37%。

該股指衛生紙業務總體發展平穩，現時總年產能已達90萬噸，將以市場及客戶需求為導向，續採取有效策略來發展衛生紙業務。

該股昨收報6.15元，升7.5%或0.43元，成交額約7,994萬元。

理文化工(746)上半年純利5.87億元，按年增2.7倍，營業額22.7億元，多64%。中期息每股派26仙，飆2.5倍。

該股指，位於珠海市高欄港的鋰電池電解液添加劑新廠房已於近期開始量產，首批產品已陸續交付。研發團隊亦與下游客戶緊密合作，料今年下半年開始鋰電池相關產品將貢獻收入，將把握機遇提升行業認受性和市場份額持續拓展鋰電池相關製品的版圖。

理文化工昨收報6.01元，升0.8%或0.05元，成交約1,280萬元。