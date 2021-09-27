開戶優惠｜富途開業9年 新客港股一世免佣

富途證券國際(香港)指，於2012年成立至今已9年，全球註冊用戶達1,550萬、有資產客戶突破100萬，及持續擴大環球市場並大力推動各地金融科技行業發展。為慶祝9周年，由本月1日至30日期間，全新客戶於富途牛牛APP內成功登記開戶，並於11月30日指定時間或之前轉入等值不少於30萬元股票到富途帳戶(不包括實物股票)，可獲港股證券買賣一世免佣優惠、1張價值30美元美股免佣卡及價值1,000元股票現金券外，首50名轉倉成功客戶，可獲最新蘋果手機，先到先得，送完即止。及後轉倉客戶，亦可獲價值最多2,000元蘋果禮品卡。

另外，亦設學生特別優惠。為協助年輕人建立正確理財態度，期內全新學生開戶存入5,000元，最高可獲港股證券買賣一世免佣、價值1,000元股票現金券、30美元美股免佣卡及價值200元超市禮券。

富途證券創辦人李華指，過去9年富途一直堅守以用戶為本的精神，以科技驅動創新，不斷革新市場。通過多年來的努力，成功連結全球各地投資者和上市企業，給予客戶極致的科技產品和全方位的服務，陪伴環球投資者落實每個投資決策，進一步實踐「讓投資更簡單，不孤單」企業理念。