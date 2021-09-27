阿里巴巴彈近6% 確認旗下Apps接入微信支付

內媒引述消息稱阿里巴巴 （9988） 旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等應用程式（App）均已接入騰訊 （700） 的微信支付。而淘特、閑魚、盒馬等App日前亦已申請接入微信支付，正在等待騰訊微信審核，不過報道未提及阿里巴巴旗艦App淘寶、天貓接入微信支付的進度。

截至中午12時25分，阿里巴巴升幅為5.99%，重上150元水平，成交回升至24億元。另騰訊股價也升1.8%，報473元。

阿里巴巴證實消息 稱未來與其他平台面向未來

阿里巴巴負責人證實消息屬實，又稱分享、連接和開放是健康數碼生態的基礎，會繼續與其他平台一起面向未來，相向而行。

人行長易綱本月中在研討會表示，堅持金融活動全部納入金融監管，強化反壟斷，推動大型互聯網平台企業開放封閉場景，充分保障消費者支付選擇權等。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)