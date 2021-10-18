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阿里巴巴高開逾半成重上170大關　馬雲據報到西班牙考察農業
2 小時前
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阿里巴巴高開逾半成重上170大關　馬雲據報到西班牙考察農業
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馬雲據報到西班牙考察農業。（資料圖片）

據阿里巴巴 （9988） 旗下的《南華早報》報道，其創辦人馬雲正在歐洲進行考察，是他一年多來首次出國。報道並引述一位熟悉馬雲行程的消息人士指，馬雲正在西班牙進行與農業和與環境有關的技術方面的考察。而在飛往歐洲之前，馬雲在香港與家人度過低調的「私人時間」。

阿里巴巴股價高開4.7%，開報172.6元，截至上午10時25分報175.9元，升6.74%，成交39.18億元。

阿里巴巴發布5納米伺服器晶片「倚天710」

另外，阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥宣布，自家研發的伺服器晶片「倚天710」。該晶片號稱是業界性能最強的ARM伺服器晶片，性能超過業界標準20%，應用5納米晶片製程，單晶片容納高達600億晶體管，同被市場解讀為利好消息。

去年10月，馬雲旗下螞蟻集團的上市計劃突遭中央煞停，市傳他被「禁止出境」，在內地亦只能有限度活動。外界估計，阿里巴巴及馬雲接受連串整改將近完成，其「禁令」或已獲得解除。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/阿里巴巴高開逾半成重上170大關　馬雲據報到西班牙考察農業-289398
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