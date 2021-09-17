阿里禁售期協議轉讓芒果超媒持股 虧損料達23億元人民幣

湖南廣播電視台旗下、深交所上市的芒果超媒（深：300413）公布，接獲持股5%以上股東、阿里巴巴（9988）的「杭州阿里創投」提案，協議轉讓仍未過一年禁售期的全數股權。

杭州阿里創投去年底入股芒果超媒，目前持有約9364.8萬股股份，佔公司已發行股本約5.01%。當時通過協議轉讓方式取得，而杭州阿里創投亦承諾，由完成轉讓之日起12個月內，不得轉讓其持有的股份；相關禁售期於今年12月26日屆滿，即杭州阿里創投較原定日子提早3個月尋求轉讓，並違反當初協議內容。

持股不足一年 跌逾23億元

翻查資料，杭州阿里創投去年以每股66.23元（人民幣，下同）入股芒果超媒，涉資約62億元，併成為其第二大股東。惟芒果超媒昨日股價已跌至41.31元，即杭州阿里創投持有股份市值約38.69億元，不足一年跌價逾23億元或38%。

值得注意的是，據內媒報道，阿里雖為芒果超媒重要股東，但其在芒果體系內話語權相當有限。阿里並未進入芒果超媒董事會，且雙方實際合作程度很難稱得上深入。