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電動車羅生門？Hertz指已收到Tesla交付汽車　Elon Musk：未簽約
1 小時前
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電動車羅生門？Hertz指已收到Tesla交付汽車　Elon Musk：未簽約
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Elon Musk指，與Hertz並未正式簽約。（資料圖片）

環球租車公司Hertz此前宣布，向Tesla（美：TSLA）購買10萬輛電動車，並已陸續收到交付的Tesla汽車。不過，Tesla行政總裁Elon Musk昨（2日）在Twitter發文指，Tesla及Hertz雙方還未正式簽約，並重申Hertz不會獲得任何特價。Tesla收報1,172美元，跌3.03%。

Hertz聲明指Tesla交付已經開始

Hertz周二在電郵聲明中表示，「正如我們上周宣布的，Hertz已初步訂購10萬輛Tesla電動汽車，並在公司的全球業務網絡中，投資新的電動汽車充電基礎設施，Tesla的交付已經開始。我們看到顧客對Tesla的租賃需求非常強勁，這反映了市場對Tesla汽車的旺盛需求。」

Hertz上周公布訂購Tesla汽車的計劃，此舉有望改變整個行業、並加快消費者對電動汽車的接受程度。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/電動車羅生門？hertz指已收到tesla交付汽車　elon-musk：未簽約-291389
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