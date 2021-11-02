電動車羅生門？Hertz指已收到Tesla交付汽車 Elon Musk：未簽約

環球租車公司Hertz此前宣布，向Tesla（美：TSLA）購買10萬輛電動車，並已陸續收到交付的Tesla汽車。不過，Tesla行政總裁Elon Musk昨（2日）在Twitter發文指，Tesla及Hertz雙方還未正式簽約，並重申Hertz不會獲得任何特價。Tesla收報1,172美元，跌3.03%。

Hertz聲明指Tesla交付已經開始

Hertz周二在電郵聲明中表示，「正如我們上周宣布的，Hertz已初步訂購10萬輛Tesla電動汽車，並在公司的全球業務網絡中，投資新的電動汽車充電基礎設施，Tesla的交付已經開始。我們看到顧客對Tesla的租賃需求非常強勁，這反映了市場對Tesla汽車的旺盛需求。」

Hertz上周公布訂購Tesla汽車的計劃，此舉有望改變整個行業、並加快消費者對電動汽車的接受程度。