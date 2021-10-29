電子商貿推出半年 目標3年千萬銷售

除電動車及相關業務外，信興科技轉型計劃中的另外兩頭馬車為電子商貿及樂齡科技產品。信興科技董事總經理吳福強表示，今年4月以合資公司形式成立的電子商貿業務，受惠移民潮下，在僅約半年已錄佳績，目標是3年內創造千萬銷售額。

信興科技與有逾10年電商經驗的CBES唯高盛集團合作，將信興自家家電品牌樂信牌(Rasonic)的產品，上架英國亞馬遜(Amazon)網上銷售，涉及冷氣及小型家電產品等，首次將業務衝出港澳。由於英國人口為香港十倍，加上香港移民家庭及留學生市場，令樂信產品市場迅速倍增。吳福強表示，電子商貿業務短時間已錄一定銷售額，未來會繼續開拓電器制式與香港相近的市場，如馬來西亞，長遠希望開拓歐美市場，冀3年內有8位數字銷售額。

樂齡業務受惠大灣區概念

至於樂齡業務則為按安老院舍要求提供設備，並會設計合需求的產品、或找出解決方案。集團最新產品為可感應老人跌倒的睡衣，以及測試腦退化機會的巨型屏幕遊戲「腦友記」等。吳福強指，人口老化下香港全日制的照顧院舍及日間中心不斷增加，部分更有意進攻大灣區開設院舍，均為集團樂齡業務的增長動力。

電子商貿推出半年 目標3年千萬銷售