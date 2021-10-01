青年市場｜滙豐推3數碼產品 助千禧客理財

滙豐宣布，為了千禧世代新客戶的獨有需要，推出三項數碼服務及產品，包括免佣金股票投資收費計劃「滙豐Trade25」、「滙豐理財達人」及升級版基金投資平台「FlexInvest靈活智投」。

「滙豐Trade25」專為18至25歲年輕投資者而設的免佣金交易投資收費計劃，每月只需25元，即可透過HSBC HK Easy Invest App使用服務；「滙豐理財達人」為滙豐One客戶提供市場網上理財指導及理財規劃資訊；「FlexInvest靈活智投」協助新手投資者分散其股票以外的投資組合，年輕客戶只需100元，即可開始基金投資。

滙豐上半年的千禧世代新客戶數量比去年同期增長超過30%，佔銀行今年上半年新客戶總數近半。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹指，未來銀行業將由創新數碼化、具競爭力的定價、個人化服務及透徹了解客戶的方案主導，在開發理財教育產品及推廣活動時，會一直參考年輕客戶和潛在客戶的意見，確保新服務能對症下藥。