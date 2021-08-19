首派中期息 每股0.12元人幣 聯通賺百億

分│拆│業│務

中國聯通(762)上半年純利91.67億元人民幣(約111.4億港元)，增21%，上市21年來首次派發中期息每股0.12元人民幣，一手2,000股派息240元人民幣，以昨收市價計股息率約5.8厘，並預告擬提高全年派息率。另計劃分拆聯通智網科技上市，未來續有分拆事宜。

聯通昨收報4.45元，無升跌，成交逾3億元，今年以來「原地踏步」；今季累升近半成。

董事長兼首席執行官王曉初(圓圖)指，調整派息政策因今年現金流強勁，「應讓投資者早點獲取股息」，至於未來派息率水平，將視乎明年上半年利潤、現金流、未來資金需求及同業派息水平等因素後釐定，「明年股息肯定能夠增加」。

另擬分拆智網科技內地A股獨立上市，業務包括智能連接、智能運營及智能應用。股東包括一汽股權投資、東風資產管理等。去年營業收入4.2億元人民幣，盈利6,700萬元人民幣。王曉初指未來潛在有4至5間公司擬分拆上市，包括與招商銀行(3968)的合營公司招聯消費金融，智網科技規模較小，可測試市場「水溫」。至於聯通上半年營業額1,642億元人民幣，漲9.2%，稅前盈利首破百億元達113億元人民幣，期內資本開支約143億元人民幣，全年涉約700億元人民幣。



人行約談恒大高層 傳小米洽購汽車業務

中國恒大集團(3333)債務問題惹關注，中國人民銀行、銀保監會相關部門昨日約談恒大高層，並指出，恒大作為房地產行業頭部企業，必須認真落實內地關於房地產市場平穩健康發展戰略部署，努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定；依法依規做好重大事項真實信息披露，不傳播並及時澄清不實信息。

外電指，恒大與小米集團(1810)及多家深圳國有背景投資公司討論出售電動車業務股權，但未有詳情。

恒大系股價續跌，恒大收5元，挫4.8%，成交3.3億元；恒大物業(6666)瀉7.4%，報6.01元，恒大汽車(708)報10元，跌14.5%；恒騰網絡(136)報3.98元，下滑3.4%。