香港9月Markit PMI降至51.7 企業投入成本通脹率升至近10年最高

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，9月份香港採購經理指數（PMI）由8月的53.3，降至51.7，顯示本港私營經濟連續8個月好轉，惟增長率按月放緩。

調查資料顯示，疫情趨穩令營商環境受惠，帶動9月訂單需求及產量，而消費券計劃對刺激市道有正面效應。不過，外貿需求依然疲弱。計及內地訂單的出口業務，至今已連跌第4個月。值得留意的是，9月跌速更較8月加快。受訪業者指出，原因在於海外貿易夥伴，續受疫情困擾，因此縮減貨單。

業界憂慮疫情下不確定因素 外貿訂單受拖累

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，私營企業受惠於疫情回穩，其訂單量與業務量取得穩步增長，進而鞏固經營信心與採購活動。然而，業者繼續憂慮疫情牽動的不確定因素，而外貿訂單則顯然受拖累。

在投入品供不應求、海外續受疫情干擾的情況下，令交貨期進一步延長，反映投入成本的通脹率升至近10年最高。雖然企業持續將成本負擔轉嫁客人，但整體投入價格的通脹率，依然高於產出售價的升幅，反映盈利空間備受擠壓。