騰訊、網易再遭中央監管部門約談 手遊股「爆機」插水

騰訊（700）、網易（9999）等網絡遊戲企業，以及多個遊戲賬號租售平台、遊戲直播平台，昨再被中央宣傳部、國家新聞出版署，會同中央網信辦、文化和旅游部等部門進行約談。受消息影響，騰訊再失500元大關，現報497.6元，跌5.13%。網易報140.4元，挫6.71%，bilibili（9626）報649.5元，跌6.88%。

約談強調，各網絡遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲賬號租售交易服務。

騰訊：從嚴落實未成年人防沉迷的規範

騰訊回應稱，將認真學習約談精神，在相關主管部門的指導下，從嚴落實未成年人防沉迷的相關規範和要求，強化內容安全與合規，堅持正確的價值導向，切實保護未成年人身心健康和茁壯成長。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)