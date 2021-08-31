騰訊執刑 解除絕大部分獨家音樂版權

早前市監局要求騰訊(700)旗下騰訊音樂(美︰TME)解除與上游版權方的獨家協議。據內媒報道，騰訊音樂昨晚發表聲明，表示絕大部分獨家協議已按期解約，上游版權方可自行向其他經營者授權。

聲明指出，公司嚴格按照市監局《決定書》要求，通過郵件方式正式向相關上游版權方發送《音樂版權授權合作協議解除通知函》及《音樂版權授權合作協議解除催告函》，最大限度尋求與相關上游版權方盡快解除獨家協議。

騰訊音樂：以非獨家方式與上游版權方保持合作

同時，公司亦向未能按期解約的上游版權方發送聲明，明確放棄與相關上游版權方有關音樂版權獨家授權的權利，並告知相關上游版權方可以自行向其它經營者進行授權。

騰訊音樂強調，將在嚴格執行《決定書》基礎上，以非獨家方式與上游版權方繼續保持合作。

中國「監管風暴」席捲多個行業，國家市場監管總局於７月24日對騰訊音樂涉壟斷行為作出行政處罰，責令騰訊須在30天內解除獨家音樂版權。