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騰訊手遊10月全球收入按月增長32%　創歷史新高
38 分前
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騰訊手遊王者榮耀英雄聯盟手遊手遊發行商
騰訊手遊10月全球收入按月增長32%　創歷史新高
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騰訊手遊全球收入按月增長32%，創歷史新高。（資料圖片）

市場調研機構Sensor Tower公布數據，10月騰訊（700）旗下手機遊戲全球收入，按月增長32%，按年則增長23.3%，創下新的歷史紀錄。同時，亦帶動騰訊成為10月收入最高的內地手遊發行商。內地嚴限未成年人打機，似乎未對騰訊造成影響。

據了解，由於《王者榮耀》於10月迎來推出6周年慶典，在限定活動的帶動下，該遊戲10月在內地iOS預估收入達到3.2億美元（約25億港元），刷新推出以來的收入紀錄，重回全球手遊暢銷榜榜首。

36間內地手遊發行商　吸金超過23.8億美元

至於《英雄聯盟手遊》在內地於上月推出後，亦登頂內地iOS手遊下載榜榜首，躋身iPhone手遊暢銷榜前三，10月全球預估收入達到1.08億美元（約8.4億港元），首次入圍全球手遊暢銷榜前十。

另外，36間內地手遊發行商，在10月入圍全球手遊發行商收入榜的頭100名，合計吸金超過23.8億美元（約185.6億港元），佔全球頭100名手遊發行商收入的40%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/騰訊手遊全球收入按月增長32　創歷史新高-291782
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