騰訊斥資20億元成角川第三大股東 進軍日本動漫界

騰訊（700）再有收購新動作，將投資版圖擴大至ACG（Anime、Comic、GalGame，即日本動漫和遊戲）界別。據悉，騰訊與日本著名出版社角川集團（KADOKAWA）已建立商業合作聯盟，並斥資300億日元（約20.5億港元）收購角川集團6.86%股份。交易完成後，騰訊將成為角川集團第三大股東。

騰訊透過在香港的全資子公司SixJoy，將以每股6,170日圓，收購角川集團486萬股。這將是騰訊目前在日本的最大規模交易。

着力角川旗下動畫相關產業注資

角川集團表示，是次與騰訊合作，將着力於角川旗下動畫相關產業的注資，並將大力推動將旗下IP改編成遊戲的力度。此外，將與騰訊簽訂動漫業務的商業聯盟協議，進一步促進公司的全球媒體組合。

角川集團為經營出版、映像、網路媒體內容的企業集團。同時亦是目前日本動漫界的最大龍頭，在台灣、香港亦設有分公司，推出眾多輕小說、漫畫、電子書平台等內容。