騰訊連續10日走資 百億北水趁反彈逃生

續│沽│科│企

北水趁升市大逃亡！港股3日瀉逾2,600點後，恒生指數昨反彈387點或1.5%，至25,473點。不過反彈市下內地資金反而沽得更凶狠，滬深港股通合共淨流出133.43億元，為今年2月24日流出199.6億元後，歷來第二大走資，當中上海淨沽額6.99億元，深圳淨沽額高達126.44億元，並已連續8個交易日走資，共流走382.22億元，本月累計走資572.9億元。

科技股繼續成為內地投資者沽貨對象，騰訊控股(700)滬深港股通合共淨流出41.7億元，當中上海淨買26.8億元，但深圳則錄瘋狂淨沽出68.5億元，累計已連續10個交易日走資，合共淨沽近197億元，本月則失近370億元；美團(3690)淨沽出55.3億元，累計本月淨沽出183億元。另外港交所(388)亦走資18.6億元。部分股份逆向吸資，藥明生物(2269)錄淨買額6.9億元。

大市方面，恒指縱反彈仍無阻10天線(昨處26,977點)跌穿250天線(昨處27,201點)的死亡交叉出現，而20天線(約27,442點)料即將跌穿，中長線技術走勢進一步轉差。至於部分科技股明顯反彈，恒生科技指數彈3.1%，至6,443點，主板成交額稍回落至2,813億元，同時空軍亦稍收斂，沽空率亦跌至12.3%的約三周最低。ATMXJ中以美團反彈最明顯，急升7.5%，惟本月仍瀉35%。



傳證監最快明年 推港股實名制

另外，昨有本地媒體報道指，證監會將實行「港股實名制」，即投資者買賣港股時進行實名紀錄，並會給予業界合理準備時間，預期最快明年推出。報道指，證監會去年12月建議引入「投資者識別制度」所展開的諮詢在今年3月完結，當局正就相關諮詢結果落實港股實名制建議，並會就部分運作細節作修訂。



會德豐近42億 奪古洞住宅地

地政總署公布，新界古洞第24區的粉嶺上水市地段第278號的住宅用地，由會德豐地產以41.85億元投得。地盤面積約為8.2萬方呎，估計可建樓面面積約49.23萬方呎，即每方呎樓面地價約8,499元，較市場預期每方呎樓面地價約8,000元，高約6.2%。是次地皮合共吸引12份標書，除會德豐地產外，其他財團包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、嘉華國際(173)及佳兆業(1638)等。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文，地皮中標價比預期高，而過去幾幅地皮成交價十分理想，反映各發展商對該新區未來信心十足，成交價對該區地價有很重要的指標性作用。他估計，內地買家及本地用家會成為該區未來的主要購買力，預測落成後要每方呎售價約1.8萬元起，才有合理利潤，約等同元朗新樓樓價，連土地成本的總投資料約65億至70億元。