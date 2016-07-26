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騰訊連續10日走資 百億北水趁反彈逃生
10 小時前
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北水港股通港股走資騰訊美團港交所證監會港股實名制古洞地皮會德豐地產林浩文
騰訊連續10日走資 百億北水趁反彈逃生
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港股通昨錄歷年第二大走資。(中新社)
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續│沽│科│企

北水趁升市大逃亡！港股3日瀉逾2,600點後，恒生指數昨反彈387點或1.5%，至25,473點。不過反彈市下內地資金反而沽得更凶狠，滬深港股通合共淨流出133.43億元，為今年2月24日流出199.6億元後，歷來第二大走資，當中上海淨沽額6.99億元，深圳淨沽額高達126.44億元，並已連續8個交易日走資，共流走382.22億元，本月累計走資572.9億元。

科技股繼續成為內地投資者沽貨對象，騰訊控股(700)滬深港股通合共淨流出41.7億元，當中上海淨買26.8億元，但深圳則錄瘋狂淨沽出68.5億元，累計已連續10個交易日走資，合共淨沽近197億元，本月則失近370億元；美團(3690)淨沽出55.3億元，累計本月淨沽出183億元。另外港交所(388)亦走資18.6億元。部分股份逆向吸資，藥明生物(2269)錄淨買額6.9億元。

大市方面，恒指縱反彈仍無阻10天線(昨處26,977點)跌穿250天線(昨處27,201點)的死亡交叉出現，而20天線(約27,442點)料即將跌穿，中長線技術走勢進一步轉差。至於部分科技股明顯反彈，恒生科技指數彈3.1%，至6,443點，主板成交額稍回落至2,813億元，同時空軍亦稍收斂，沽空率亦跌至12.3%的約三周最低。ATMXJ中以美團反彈最明顯，急升7.5%，惟本月仍瀉35%。


傳證監最快明年 推港股實名制
另外，昨有本地媒體報道指，證監會將實行「港股實名制」，即投資者買賣港股時進行實名紀錄，並會給予業界合理準備時間，預期最快明年推出。報道指，證監會去年12月建議引入「投資者識別制度」所展開的諮詢在今年3月完結，當局正就相關諮詢結果落實港股實名制建議，並會就部分運作細節作修訂。


會德豐近42億 奪古洞住宅地
地政總署公布，新界古洞第24區的粉嶺上水市地段第278號的住宅用地，由會德豐地產以41.85億元投得。地盤面積約為8.2萬方呎，估計可建樓面面積約49.23萬方呎，即每方呎樓面地價約8,499元，較市場預期每方呎樓面地價約8,000元，高約6.2%。是次地皮合共吸引12份標書，除會德豐地產外，其他財團包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、嘉華國際(173)及佳兆業(1638)等。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文，地皮中標價比預期高，而過去幾幅地皮成交價十分理想，反映各發展商對該新區未來信心十足，成交價對該區地價有很重要的指標性作用。他估計，內地買家及本地用家會成為該區未來的主要購買力，預測落成後要每方呎售價約1.8萬元起，才有合理利潤，約等同元朗新樓樓價，連土地成本的總投資料約65億至70億元。

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市傳證監會明年推出買賣港股的實名紀錄。 (資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/騰訊連續10日走資-百億北水趁反彈逃生-277892
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