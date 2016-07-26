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騰訊：啟動「共同富裕專項計劃」　500億元人民幣首期開始落地
43 分前
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騰訊：啟動「共同富裕專項計劃」　500億元人民幣首期開始落地
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騰訊宣布提供500億元資金，啟動「共同富裕專項計劃」。（資料圖片）

騰訊（700）旗下微信引述騰訊主席兼首席執行官馬化騰等高管，在集團年度慈善活動「99公益日」向員工發信，提到集團上月中追加500億元(人民幣‧下同)資金，啟動「共同富裕專項計劃」，而這筆資金首期將從今年的 99公益日開始落地。 

集團指，今年的 99 公益日將會從3天擴展至10天，在配捐機制、產品體系、企業聯動和公益基礎建設等多方面優化升級，總激勵金額提升至10億元人民幣，還增設「共同富裕」主題日，騰訊基金會共配捐 1.6 億元，幫助到災後重建、鄉村振興、弱勢人群等相關項目，重點覆蓋中西部、山區農村等多個欠發達地區。 

集團提到，越來越意識到，如果一個企業的發展和它其社會所作出的貢獻之間，沒有合理的比例，將失去繼續發展的動力和源泉，又指，富而思源、富而思進、富而思報，永遠與社會關切和人民期待站在一起、協助解決社會共同關注的問題，是感恩這個時代最好的方式，可持續社會價值創新戰略，已經融入公司的組織力和行動力。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/騰訊：啟動「共同富裕專項計劃」　500億元人民幣首期開始落地-284047
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