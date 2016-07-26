Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
高位插水609點 港股6連陰牛熊通殺
2 小時前
#Hashtags
港股陰燭恒生指數二萬五牛熊證港股通北水騰訊控股美團泡泡瑪特星展中國恒大集團友邦保險阿里巴巴中銀香港招商銀行碧桂園碧桂園服務福萊特玻璃中國平安保險金風科技卓佳霸菱亞洲璞米資本Permira東亞銀行新創建
高位插水609點 港股6連陰牛熊通殺
news-images
港股連跌6日累挫1,033點。(中新社)

試│支│持│位

港股企穩二萬六失敗後，連錄6支陰燭！美股再破頂，惟恒生指數昨高早段曾飆485點後即腳軟並持續向下走，直至跌至接近二萬五重要支持關口的25,030點才見全日低位，即最多倒跌124點，單日高位回吐609點，為逾1個月來最大陰燭，收市報25,099點，仍挫54點或0.2%，連跌6個交易日，累挫1,033點，為7月初後5個月來最長跌浪。大市單日轉向牛熊通殺，又以牛證傷亡較熊證嚴重，前者有58隻「陣亡」，後者有24隻。

恒指反彈乏力後，目前持續處10天、20天及50天移動平均線之下，並再跌至二萬五的重要支持水平。以恒指上月初23,681點低位及上月底高位26,234點計，恒指回吐0.5倍的黃金比率在24,957點，即貼近現價，倘失守則有機會下試24,600點水平。

恒生科技指數最多飆4%，收市升幅大收窄至0.6%或34點，報6,314點，主板成交額稍增至1,460億元。滬深港股通昨合共淨流入10.8億元，當中深圳佔10.01億元，騰訊控股(700)及美團(3690)分別淨吸資8.1億元及1.8億元，季績造好的泡泡瑪特(9992)在深圳港股通亦錄6.7億元淨買額，股價則急升15.2%。

星展維持恒指目標28500點

星展發表報告預料，港股未來數月仍會受困中國恒大集團(3333)債務危機、內地限電、原材料價格上漲等不明朗因素，但相信負面消息已在市場反映，港股估值吸引，維持恒指12個月目標28,500點，即潛在升幅仍有3,401點或13.6%。該行認為，內地監管憂慮已漸消化，因而偏好科技股，同時相信金融及地產股最壞時間已過，推薦10股，包括友邦保險(1299)、阿里巴巴(9988)、中銀香港(2388)、招商銀行(3968)、碧桂園(2007)、碧桂園服務(6098)、福萊特玻璃(6865)、中國平安保險(2318)、騰訊和金風科技(2208) 。

卓佳再轉手 估值升至215億

私募股權基金霸菱亞洲及璞米資本(Permira)宣布，霸菱亞洲將收購金融服務供應商卓佳集團，交易對卓佳的企業估值約為27.6億美元(約215.3億港元)，預計明年上半年完成，惟需獲監管部門批准。霸菱亞洲董事總經理Nicholas Macksey表示，收購卓佳將獨立管理，並以自身經驗支持其增長，期待與卓佳管理團隊緊密合作。

卓佳2000年成立，由東亞銀行(023)及新創建(659)分別持股75.61%及24.39%股權，並於2016年以約64.7億元出售股權予Permira基金。卓佳現有逾2,800名員工，全球有約5萬個客戶，其業務是提供綜合商務、企業、投資者、人力資源及薪酬管理、企業信託等。

news-images

高位插水609點 港股6連陰牛熊通殺

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/高位插水609點-港股6連陰牛熊通殺-291316
#Hashtags
港股陰燭恒生指數二萬五牛熊證港股通北水騰訊控股美團泡泡瑪特星展中國恒大集團友邦保險阿里巴巴中銀香港招商銀行碧桂園碧桂園服務福萊特玻璃中國平安保險金風科技卓佳霸菱亞洲璞米資本Permira東亞銀行新創建

渣打季績符預期 賺50億飆四倍

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
渣打季績符預期 賺50億飆四倍
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多