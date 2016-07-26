高位插水609點 港股6連陰牛熊通殺

試│支│持│位

港股企穩二萬六失敗後，連錄6支陰燭！美股再破頂，惟恒生指數昨高早段曾飆485點後即腳軟並持續向下走，直至跌至接近二萬五重要支持關口的25,030點才見全日低位，即最多倒跌124點，單日高位回吐609點，為逾1個月來最大陰燭，收市報25,099點，仍挫54點或0.2%，連跌6個交易日，累挫1,033點，為7月初後5個月來最長跌浪。大市單日轉向牛熊通殺，又以牛證傷亡較熊證嚴重，前者有58隻「陣亡」，後者有24隻。

恒指反彈乏力後，目前持續處10天、20天及50天移動平均線之下，並再跌至二萬五的重要支持水平。以恒指上月初23,681點低位及上月底高位26,234點計，恒指回吐0.5倍的黃金比率在24,957點，即貼近現價，倘失守則有機會下試24,600點水平。

恒生科技指數最多飆4%，收市升幅大收窄至0.6%或34點，報6,314點，主板成交額稍增至1,460億元。滬深港股通昨合共淨流入10.8億元，當中深圳佔10.01億元，騰訊控股(700)及美團(3690)分別淨吸資8.1億元及1.8億元，季績造好的泡泡瑪特(9992)在深圳港股通亦錄6.7億元淨買額，股價則急升15.2%。

星展維持恒指目標28500點

星展發表報告預料，港股未來數月仍會受困中國恒大集團(3333)債務危機、內地限電、原材料價格上漲等不明朗因素，但相信負面消息已在市場反映，港股估值吸引，維持恒指12個月目標28,500點，即潛在升幅仍有3,401點或13.6%。該行認為，內地監管憂慮已漸消化，因而偏好科技股，同時相信金融及地產股最壞時間已過，推薦10股，包括友邦保險(1299)、阿里巴巴(9988)、中銀香港(2388)、招商銀行(3968)、碧桂園(2007)、碧桂園服務(6098)、福萊特玻璃(6865)、中國平安保險(2318)、騰訊和金風科技(2208) 。

卓佳再轉手 估值升至215億

私募股權基金霸菱亞洲及璞米資本(Permira)宣布，霸菱亞洲將收購金融服務供應商卓佳集團，交易對卓佳的企業估值約為27.6億美元(約215.3億港元)，預計明年上半年完成，惟需獲監管部門批准。霸菱亞洲董事總經理Nicholas Macksey表示，收購卓佳將獨立管理，並以自身經驗支持其增長，期待與卓佳管理團隊緊密合作。

卓佳2000年成立，由東亞銀行(023)及新創建(659)分別持股75.61%及24.39%股權，並於2016年以約64.7億元出售股權予Permira基金。卓佳現有逾2,800名員工，全球有約5萬個客戶，其業務是提供綜合商務、企業、投資者、人力資源及薪酬管理、企業信託等。

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