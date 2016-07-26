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高位食胡 一手帳賺6.34萬 時代天使首掛爆升1.3倍
1 小時前
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高位食胡 一手帳賺6.34萬 時代天使首掛爆升1.3倍
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時代天使昨首掛，股價曾衝高至490元。(互聯網)

新│股│熱│辣

新股市場熱鬧，史上最貴入場費、內地牙科隱形矯治解決方案供應商時代天使(6699)昨首掛爆升，開市報400元，最高見490元，較定價173元，飆1.8倍，此時食胡，每手200股帳面大賺63,400元，及後升幅回順，收報401元，漲228元或1.3倍，成交約58.8億元，為成交最活躍港股，每手帳面獲利45,600元，惟未能挑戰成為史上最賺錢新股，僅次於1997年上市的北京控股(392)首日漲2.2倍，一手帳面賺約5.5萬元。

時代天使一手入場費高達約34,949元，亦不乏捧場客，公開發售部分超額認購約2,078倍，是繼諾輝健康(6606)後，今年超購第二多新股。

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奈雪的茶據報已引入5名基石投資者。(互聯網)

奈雪的茶明登場 傳集資額增至47億
最少7隻新股短期擬來港上市，共籌約390億元。內地連鎖茶店奈雪的茶緊接明日開始招股，預計本月30日掛牌，據報已引入5名基石投資者，集資額由原先約39億元，提高至約46.8億元，以其發行15%股份計，預計估值約312億元。招銀國際、華泰國際和摩根大通是聯合保薦人。

另外，萬達集團擬分拆商業物管業務萬達輕資產來港上市，傳籌約30億美元(約234億港元)。萬達輕資產主要營運萬達集團旗下商業物業，包括368個綜合商業項目，另155個在建中項目。早前有報道指，珠海市政府斥資30億元人民幣入股萬達輕資產。

內地物管商長城物業管理擬上市，華泰證券及中國平安資本擔任聯席保薦人。初步招股文件顯示，截至今年3月底，持有708個在管項目及855個合約管理項目。今年首季收入7.84億元人民幣，按年增13%，盈利升6.7%至5,326萬元人民幣。碧桂園服務(6098)今年4月斥5.4億元人民幣入股，持有約15.28%股權；中洲集團旗下中洲資本亦持有約18.22%。

據報內房商三巽控股本周闖關，籌最多1億美元(約7.8億港元)，最快下周進行上市推介。截至今年2月底，在內地12個城市共有45個項目，土地儲備達440萬方米，去年純利3.68億元人民幣，按年跌6.8%，保薦人為建銀國際。另外，醫療設備製造商上海百心安生物技術、悠可集團及騰盛博藥計劃上市，合共集資約101億元。美國私募股權投資公司TPG Capital持有百心安生物9.43%股權。

市場繼續靜待美國聯儲局議息結果，恒生指數窄幅上落，其後內地A股跌幅擴大，港股午後曾挫235點，低見28,403點，尾市跌幅略收窄，收報28,436點，見約3周低位，跌201點或0.7%。大市成交額1,383億元。
 

車股炒車 長汽瀉11%
不過，汽車股沽壓顯著，長城汽車(2333)傳出多位高層計劃減持A股，拖累H股股價曾瀉11.2%或2.7元，低見21.4元，收市仍插9%或2.2元，報21.9元。比亞迪(1211)亦終止三連升，昨挫8.2%或18.4元，報206元，為表現最曳藍籌；吉利汽車(175)跌4.1%或0.95元，報22.15元。野村指，受晶片短缺影響，內地5月汽車市場表現放緩，預期晶片問題續影響本月銷售。至於恒大汽車(708)收報29.25元，挫6.7%或2.1元。廣汽集團(2238)亦下滑6.1%或0.44元，收報6.76元。東風集團(489)收報7.02元，回落4.4%或0.32元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/高位食胡-一手帳賺6-34萬-時代天使首掛爆升1-3倍-272182
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