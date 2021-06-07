高層變動｜滙控王冬勝接班人 廖宜建及Surendra Rosha雙總裁

滙豐控股(005)宣布，委任廖宜建及Surendra Rosha出任滙豐亞太區聯席行政總裁，二人接替榮休的王冬勝，並於今日生效。此前，兩人分別任職滙豐亞太區環球銀行業務主管和滙豐印度行政總裁。

廖宜建及Surendra Rosha亦同時晉升為集團執行董事，並加入香港上海滙豐銀行董事會出任執董，直接向行政總裁祈耀年匯報，及成為集團執行委員會成員。兩人將常駐香港共同管理滙豐亞太區業務實體，及共同主理區內各市場。

王冬騰出任上海滙豐銀行非執行主席

至於王冬勝則獲委任為香港上海滙豐銀行非執行主席，接替退任的滙控非執行董事的查史美倫。同時他將擔任滙控主席杜嘉祺及祈耀年的顧問。即時生效。

在滙豐銀行度過16年寒暑、並於2010年2月擔任滙豐亞太區行政總裁11年的王冬勝，在致亞洲全體員工信函中表示，兩人在過去多年合作無間，從今年將一起擔任滙豐亞太區的領導責任。「感謝滙豐於過去11年來給予我的機會、支持與信任，能夠與你們共事是我的榮幸，並對我們一起建立的成績感到驕傲。」

廖宜建 華人政務司廖本懷之子

廖宜建現年48歲，為香港首位華人政務司廖本懷之子，早於1997年加入匯豐，2005年任滙豐中國地區司庫，2013年底任滙豐中國環球銀行及資本市場總監，2015年4月任滙豐中國行長兼行政總裁，去年4月被任命為滙豐亞太區環球銀行業務主管。Surendra Rosha現年50多歲，1991年加入滙豐，曾從事外匯交易、企業財資銷售等工作。

此外，Hitendra Dave即日起出任滙豐印度臨時行政總裁，將於通過監管審批後獲得正式委任；廖宜建繼任人，將適時公布。