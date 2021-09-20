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高盛引述澳博管理層　料澳門政府續批六賭牌　濠賭股普遍轉升
26 分前
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高盛引述澳博管理層　料澳門政府續批六賭牌　濠賭股普遍轉升
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消息指，預料澳門政府續批六賭牌，期限為10年。（資料圖片）

澳門政府於上周就建議修改《博彩法》進行45天諮詢，當中提及建議限制賭牌數量，禁止將幸運博彩的經營權作出「轉批給」（俗稱副牌），並引入政府代表，直接監察博彩企業運作，以及提高澳門本地人在博企持股。

諮詢內容公開後，引發濠賭股暴瀉。高盛最新發表報告，該行與澳博（880）管理層舉行投資者會議，澳博管理層估計澳門特區政府或續批目前6個博彩牌照。澳博又指，有關新賭牌的特許經營期限，預計將少於20年，但5年又太短，故認為新期限為10年屬合理估計。

被問及現有持牌人之間併購的可能性，澳博回應指，目前的博彩法不允許同一家公司持有兩張牌照。

受消息刺激，濠賭股普遍轉升。截至上午11時25分，金沙中國（1928）升3.74%，銀娛（027）升1.98%，永利澳門（1128）升2.88%，澳博（880）跌0.19%，新濠國際（200）升3.41%，美高梅中國（2282）升4.58%。

銀娛：認同「質」比「量」更為重要

銀娛高級副總裁林志成，在參與博彩法公開諮詢時表示，完全明白透過審視及修訂博彩業的法律法規來完善法制建設，對澳門特區以至未來長遠穩定及可持續發展的重要性。

談及賭牌數量，林志成稱，對澳門博彩業的長遠發展，銀娛同意文本所提及的經營娛樂場幸運博彩的批給數量，「質」比「量」更為重要。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/高盛引述澳博管理層　料澳門政府續批六賭牌　濠賭股普遍轉升-285717
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