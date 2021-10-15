魷魚遊戲｜魷魚遊戲爆紅 為Netflix創造XX億價值

據外電報道，影視串流平台Netflix自9月17日上架熱爆韓劇《魷魚遊戲》(Squid Game)，全球點擊用戶高達1.1億，成為該平台歷來首播月最受歡迎作品。據報道引述Netflix內部文件指，《魷魚遊戲》總製作成本約2,140萬美元(約1.67億港元)，以9集計算，即每集平均成本約237.8萬美元(約1,857萬港元)，屬Netflix原創劇集中成本相對較低的製作；而該劇集亦為Netflix創造約8.91億美元(約69.5億港元)的影響價值，較成本高出逾41倍。

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Netflix股價累漲約6.6%

報道又指，《魷魚遊戲》播出23日以來，Netflix用戶已花約14億小時觀看，而全球約1.32億用戶觀看至少2分鐘，約89%用戶觀看最少75分鐘。股價方面，自《魷魚遊戲》上架以來，Netflix累漲約6.6%，本月初曾創新高報646.84美元，上周五收市報628.29美元，跌0.8%。

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