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７月樓價指數升0.46%逼近歷史高位　分析：下月樓價破頂無懸念
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樓價上車盤利嘉閣
７月樓價指數升0.46%逼近歷史高位　分析：下月樓價破頂無懸念
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７月樓價指數升0.46%，逼近歷史高位。（資料圖片）

本港樓價指數按月連升7個月，創逾兩年高，逼近歷史高位。據差餉物業估價署最新數據顯示，今年7月全港私人住宅樓價指數報396.3，按月升0.46%，按年升2.83%。距離2019年5月創下的歷史高位396.9，只相差0.15%。

以面積劃分，面積430平方呎或以下的「上車盤」，樓價按月升0.6%，報438.1點，今年累升逾3.6%。而面積1076平方呎或以上的大型單位樓價，按月則跌1.85%，至323.4點，不過今年亦累升1.6%。 

當中以面積430平方呎以下的「上車盤」計算，港島區樓價平均約為775萬元，按月上升0.8%；九龍區平均樓價則為688萬元，按月上升2.28%；新界區平均樓價則近615萬元，按月下跌1.4%。

租金方面，7月私人住宅租金指數報179.4，，按月微升約0.5%，已連升5個月 ，按年跌0.66%。今年首7月，私人住宅樓價指數升4.32%；租金指數升1.59%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近月整個樓市市場氣氛都向好，整體經濟改善，推動一手交投暢旺。雖然二手交投量輕微減少，但二手樓價趨勢仍向上，造就樓價連升7個月。其又稱，現時樓價距離2019年5月歷史高位相當輕微，相信下月樓價破頂無懸念。

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/７月樓價指數升0-46逼近歷史高位　分析：下月樓價破頂無懸念-282199
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