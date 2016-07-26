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Ｈ按息11年低 料支撐港樓價
4 小時前
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Ｈ按HIBOR拆息樓價樓市王美鳳
Ｈ按息11年低 料支撐港樓價
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港樓H按利息開支續減。(資料圖片)

本港同業拆息(HIBOR)全線向下，其中與樓按相關的1個月HIBOR昨日報0.06589厘，按日減約0.005厘，為2010年1月以來最低。隔夜拆息跌0.0025厘，至0.03848厘；一年期拆息報0.35143厘，下滑0.00232厘。
 

王美鳳料拆息低水平徘徊
中原按揭董事總經理王美鳳指，1個月拆息連跌7個工作天，由本月3日0.088厘，跌至昨約0.066厘並失守0.07厘水平，資金充裕是推低拆息主因，1個月拆息曾於2009年12月跌至0.0496厘歷史新低，當時銀行結餘處於約3,000億元，現時全球仍處量寬環境下，本港銀行體系結餘已超過10個月高於4,500億元歷史高位，在不受短期性或季節性因素影響下，她料1個月拆息將於超低水平徘徊。

由於本港供樓人士主要使用H按，新批H按選用比例高達96.4%，拆息下跌意味市場實際按息進一步下跌，今年初市場按息約1.46厘，現時拆息跌勢下，按息跌至1.366厘，月供利息開支續減約6.4%，有助減輕業主及置業人士的供樓負擔，繼續成為今年利好樓市的因素。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/ｈ按息11年低-料支撐港樓價-280233
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