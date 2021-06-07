4新股登場 奈雪中駿商管隨後 科濟優然今接力籌93億

熱│爆│吸│金

港股表現反覆，繼續於29,000點附近爭持。不過，市場氣氛無損新股上市集資計劃，科濟藥業(2171)及優然牧業(9858)今日開始招股，共集資最多約93億元。另中駿集團(1966)擬分拆物管服務及通過上市聆訊的奈雪的茶，料緊接登場，計及孖展額已突破2,200億元的時代天使(6699)，新股市場不太冷。



未有盈利 獲9基石投資者入股

尚未有盈利的內地臨床生物製藥公司科濟藥業亦於今日招股，發售9,474.7萬股，招股價每股29.6元至32.8元，每手500股入場費約16,565元，集資最多約31.1億元，料本月18日於主板掛牌，聯席保薦人為高盛和瑞銀。該股已引入9名基石投資者，包括LAV、新華資本、CloudAlpha、睿遠等，共斥約2.3億美元(約17.94億港元)。

科濟藥業專注開發治療各類血液惡性腫瘤和實體腫瘤的CAR-T細胞療法。集資所得約30%將進一步開發核心候選產品CT053提供資金；約31%為其他管線候選產品提供資金；約20%用於開發全面的製造及商業化能力；約10%用於升級CAR-T技術及為早期研發活動提供資金；餘額作營運資金及其他一般公司用途。

大型乳製品製造商優然牧業今起招股，傳發售約7.15億股，招股價介乎6.98元至8.66元，每手1,000股入場費約8,747元，集資最多約62億元。聯席保薦人為瑞信、華泰。

優然牧業於1984年成立，主要業務為原料奶、反芻動物養殖系統化解決方案。內地私募基金PAG太盟投資集團為大股東，持股約42.89%，乳業龍頭伊利持股約40%。伊利亦是優然最大客戶。該集團現營運65座牧場，擁有約30萬頭奶牛，在建牧場8座，料未來兩年內投入運營。集資將用於未來兩年投資項目、擴大業務規模、營運資金及一般企業用途。



中駿擬分拆物管業務

中駿集團建議分拆中駿商管智慧服務上市，據其初步招股文件透露，集資額將用於收購及投資其他物業管理及服務提供商；投資科技，以改善服務質量、客戶體驗和參與度並提高運營效率等。該股去年純利1.46億元(人民幣，下同)(約1.79億港元)按年飆升逾1倍，營業額8.05億元，增40%，毛利漲67.9%，至3.6億元。截至去年底簽約管理項目總建築面積約3,660萬方米，按年多63%。



奈雪的茶傳通過上市聆訊 預告續虧損

內地連鎖茶飲品牌「奈雪的茶」傳已通過上市聆訊。早前傳集資約5億美元(約39億港元)。招銀國際、華泰國際和摩根大通是聯合保薦人。初步招股文件指，茶店舖數量由2017年底44間，急增至去年底的491間，覆蓋內地66個城市。受新冠肺炎疫情等影響，去年虧損擴大至2.02億元(約2.5億港元)，2019年虧損3,855萬元。另該股預告未來續錄虧損。

萬洲逾149億元回購股份

萬洲國際(288)公布回購股份計劃，擬按每股7.8港元回購最多約19.17億股，佔已發行股本13%，涉資逾149.5億港元，大部分以一項承諾信貨撥付。該股今日復牌。回購價較其停牌前報6.805港元，溢價約14.6%。控股股東及一致行動人士承諾不接納要約及出售任何股份，完成後，其持股量將由34.14%，增至39.24%，將申請清洗豁免。