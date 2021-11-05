58%網民投票贊成賣10%Tesla Elon Musk︰接受結果

全球首富、電動車公司Tesla行政總裁Elon Musk昨晚於社交平台Twitter，提議賣出10%他自己所手持的Tesla股票，並進行公投。結果顯示，逾半網民贊成Elon Musk沽出股票。

投票於香港時間周一凌晨2時15分結束，在參與投票的350萬Twitter用戶中，58%的網友表示支持Elon Musk賣掉股票。

Elon Musk：投票結果如何將會接受

結果出爐後，Elon Musk表示，無論投票結果如何，將會接受。他又稱，沒有從任何地方收取金工資或獎金，自己只擁有股票，因此個人要納稅的唯一方法，便是賣出股票。

據Tesla公布數據，不計未行使的認股權，Elon Musk於截至6月底止持有10%Tesla股權，相當於1.705億股。以該股上周五收市報1,222.09美元，有關股份市值約2,083.7億美元(約1.6萬億港元)。

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