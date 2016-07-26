Bitcoin重上5萬美元 概念股反彈 火幣科技升逾15%

加密貨幣比特幣（Bitcoin）重上5萬美元水平，更較上月低位反彈21%，其公司市值已達9,284億美元（約7.24萬億港元），超過於周一深夜大停機的社交媒體巨頭Facebook市值約87億美元（約678億港元）。

據交易平台CoinDesk數據顯示，Bitcoin過去24小時最高見每枚51,895美元，創近一個月高，最新報每枚51,229美元，日內升幅為4.22%。

Bitcoin勢頭向好 相關概念股同彈起

Bitcoin勢頭向好，令相關概念股同彈起。截至上午11時15分，火幣科技（1611）升15.47%，報9.93元；雄岸科技（1647）升11.84%，報0.26元；歐科雲鏈（1499）升7.93%，報0.34元；美圖（1357）升3.85%，報1.62元。

外媒引述資產管理公司CoinShares數據顯示，截至上周五，加密貨幣單周的資金流入為9,020萬美元（約7.03億港元），連續7周錄得資金流入；其中Bitcoin佔6,900萬美元（約5.38億港元）。該公司投資策略師 James Butterfill解釋，美國聯儲局主席鮑威爾上周表明，無意禁止加密貨幣，令機構投資者的信心倍增。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)