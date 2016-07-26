Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
Bitcoin重上5萬美元　概念股反彈　火幣科技升逾15%
48 分前
#Hashtags
加密貨幣比特幣BitcoinFacebook歐科雲鏈火幣科技雄岸科技美圖
Bitcoin重上5萬美元　概念股反彈　火幣科技升逾15%
news-images
加密貨幣Bitcoin重上5萬美元。（資料圖片）

加密貨幣比特幣（Bitcoin）重上5萬美元水平，更較上月低位反彈21%，其公司市值已達9,284億美元（約7.24萬億港元），超過於周一深夜大停機的社交媒體巨頭Facebook市值約87億美元（約678億港元）。

據交易平台CoinDesk數據顯示，Bitcoin過去24小時最高見每枚51,895美元，創近一個月高，最新報每枚51,229美元，日內升幅為4.22%。

Bitcoin勢頭向好　相關概念股同彈起

Bitcoin勢頭向好，令相關概念股同彈起。截至上午11時15分，火幣科技（1611）升15.47%，報9.93元；雄岸科技（1647）升11.84%，報0.26元；歐科雲鏈（1499）升7.93%，報0.34元；美圖（1357）升3.85%，報1.62元。

外媒引述資產管理公司CoinShares數據顯示，截至上周五，加密貨幣單周的資金流入為9,020萬美元（約7.03億港元），連續7周錄得資金流入；其中Bitcoin佔6,900萬美元（約5.38億港元）。該公司投資策略師 James Butterfill解釋，美國聯儲局主席鮑威爾上周表明，無意禁止加密貨幣，令機構投資者的信心倍增。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/bitcoin重上5萬美元　概念股反彈　火幣科技升逾15-287557
#Hashtags
加密貨幣比特幣BitcoinFacebook歐科雲鏈火幣科技雄岸科技美圖
Am730

美國或重新豁免部分中國貨關稅　涉工業用零件、醫療用品及紡織品等

香港9月Markit PMI降至51.7　企業投入成本通脹率升至近10年最高

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
美國或重新豁免部分中國貨關稅　涉工業用零件、醫療用品及紡織品等
Am730
Am730
香港9月Markit PMI降至51.7　企業投入成本通脹率升至近10年最高
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多