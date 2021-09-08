Brother「自由印 ‧ 一費無憂」租機計畫

月費$199起 每月打印量可隨意調配

市場大部分打印機租用服務都是按月計費，超過打印數量再逐張計費，而且簽約年期起碼五年，這是常規的做法。不過，每間公司的打印旺淡季不一，若以每月劃一的固定打印量作結算，實在欠缺彈性。所以香港辦公室設備界主要生產商之一的Brother一反傳統，推出「自由印 ‧ 一費無憂」月費計劃，月費只需$199起，合約期短至兩年起，合約期內的打印量可以自由調配，當月印多印少也沒有損失，亦無須擔心打印較多的月份會增加支出，因為計劃以合約期內總打印量作結算，如超出合約期內的免費打印量才會額外按量收費，此計劃可幫客戶易於按需要調節，提高靈活性。

五項無憂保證

「自由印 ‧ 一費無憂」月費計劃，一個月費包括打印機租賃、碳粉耗材補充、維修保養等服務，更藉著突破業界的超短期合約、彈性每月打印量、全自動報錶監管、主動管理及補充耗材，以及上門維修的五項無憂保證，提供以最低成本管理公司內的打印設備的一站式服務。

中央管理及輕增值流程管理方案

公司不同部門可租用獨立的座枱式打印機，減少因共用大型影印機而不小心洩露機密資料的情況，有助保障公司資料，同時能節省同事排隊打印的時間。 而且透過BRAdmin Professional便能中央管理所有打印設備，對整個機群作出實時監察，減少打印機維護及更新的時間，大大提高各部門的工作效率。

追加輕增值流程管理方案

計劃亦可額外配合輕增值流程管理方案，藉安裝附加功能和應用程式到現有硬件，方案包括自訂使用者介面 (Custom UI)、條碼應用程式 (Barcode Utility) 和安全打印 (Secure Print+) 等，幫助客戶達到利益最大化。

精選打印機限時優惠至10月底前

Brother亦推出限時優惠，由即日起至 2021年10月31日訂購計劃，可享有優惠價$388訂購簡易充墨式（Refill Ink Tank）A3多功能彩色打印機MFCT4500DW月費計劃 （原價$499），或以優惠價$468訂購A4彩色鐳射多功能打印機MFCL8900CDW月費計劃 （原價$598）。

查詢優惠及迎新三重獎賞#

在優惠期內只要成為首30名查詢及成功會面之客戶，即可獲$100超市現金禮券！首20名訂購客戶則可獲贈$100超市禮券及免費延長服務期3個月*。全新訂購客戶更可享優惠價$498購買手提式藍牙標籤機PTP300BT（原價：$598）。現有客戶亦有獎賞，當成功推薦一位新企業客戶訂購36個月或以上的計劃後，推薦者及新客戶都可各得$200超市禮券**。

*只限指定打印機標準月費計劃

**新客戶需訂購$300或以上的月費計劃

#優惠受相關條款及細則約束。

查詢電話：3589 9000

電郵：mpssales@brother.com.hk

網址：https://bit.ly/3nlH5BV