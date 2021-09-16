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Coinbase擱置加密貨幣貸款項目　比特幣曾急跌一成　相關概念股同挫
2 小時前
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Coinbase擱置加密貨幣貸款項目　比特幣曾急跌一成　相關概念股同挫
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Coinbase宣布擱置加密貨幣貸款項目。（資料圖片）

市場憂慮加密貨幣監管加劇，加密貨幣交易所Coinbase（COIN.US）宣布，擱置加密貨幣貸款項目，即取消推出穩定幣USDC的收息產品計劃。此前美國證券交易委員會警告如果Coinbase推出上述產品，將會被起訴。

Coinbase發言人表示，隨着欲求繼續努力為整個加密行業尋求監管清晰度，公司艱難地決定不啟動「USDC APY項目」。該項目將提供美元穩定幣USDC借貸並生產利息，年收益率達到4%。USDC是一種與美元掛鉤的穩定幣，可以1:1的比例兌換美元。

環球加密貨幣全線下跌

環球加密貨幣全線下跌，據Coindesk數據，比特幣Bitcoin隔晚曾急挫10.67%，見9月7日後最大跌幅。Bitcoin現跌6.37%至42,676美元，以太幣現跌6.32%，報$2,997美元。而Bitcoin概念股同告下跌，美圖（1357）跌近2%，火幣（1611）跌3.8%，惟BC科技（863）跌1.04%。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/coinbase擱置加密貨幣貸款項目　比特幣曾急跌一成　相關概念股同挫-285724
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