Elon Musk、貝索斯入圍「全球最孤寒億萬富豪」 最慷慨富豪估你唔到？

綜合外媒報道，Tesla創辦人Elon Musk與亞馬遜創辦人貝索斯，均入圍「全球最孤寒億萬富豪」榜單，即謂兩人一生所捐贈的金額，不足其他們所擁有財產總額1%。

根據彭博億萬富豪指數，Elon Musk淨資產達到了2,220億美元（約1.7萬億港元），而亞馬遜創辦人貝索斯則為1,908億美元（約1.49億港元）。另據，媒體引述福布斯慈善評分指出，新冠疫情期間美股大升，令許多富豪資產屢創新高，惟億萬富豪並未同步提升其慈善捐款額。

全球只有約8位億萬富豪捐贈20%或以上個人財富

因此，福布斯團隊將這些億萬富豪一生捐款（扣除私人基金及捐贈者擔任顧問的基金加總起來，然後除以其當前的財富總額及捐贈總額，並將億萬富豪分成5個級別，分別為「不到1%」、「1%至5%」、「5%至10%」、「10%至20%」、「20%及以上」等5個級別。

數據顯示，今年全美400大億萬富豪中，只有約8位億萬富豪捐贈20%或以上的個人財富，卻有高達156位億萬富豪捐贈比例不足1%，其中正包括貝索斯和Elon Musk。

「股神」巴菲特累捐款達440億美元稱冠

另一邊廂，「股神」巴菲特（Warren Buffett）的捐贈金額就位居榜首，數據顯示，其目前捐贈總金額已達到440億美元（約3,432億港元）。

雖巴菲特捐了440億美元稱冠，但其仍不是最慷慨的億萬富豪，位列榜首的億萬富豪是美國對沖基金大亨索羅斯（George Soros），其捐贈總額達168億美元（約1,310億港元），已超過其86億美元（約670億港元）的個人資產。