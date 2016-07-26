Elon Musk沽Tesla股票涉資逾85億元

根據監管申報文件，Tesla行政總裁Elon Musk周一（8日）行使超過215萬股Tesla股票期權，賣出93.4萬股股票，套現約11億美元（約85.8億港元）。期權行使價為6.24美元。Tesla股價周三收市報1067.95美元。

文件顯示，賣出普通股純粹是為了支付申報人，與行使股票期權買入2,154,572股股票相關的扣稅義務。

自2016年以來首次賣出股票

今次沽貨是Elon Musk自2016年上次行使股票期權以來，首次賣出股票。當時，他在行使股票期權後賣出了部分新獲得的股票，以支付約5.9億美元（約46.02億港元）的所得稅。

這些合約來自其2012年所獲得的股票期權，該期權將於明年8月到期。由於此類合約的行使會產生所得稅，通常都會通過立即處置部分新獲得的股票來支付。

Elon Musk上周末發起Twitter公投決定他應否出售10%特斯拉股份，投票結果顯示贊成佔多，而且有分析指，他亦需要沽貨以繳交巨額稅款。

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