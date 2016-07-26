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Elon Musk胞弟出售Tesla持股　套現逾1億美元
1 小時前
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Elon Musk胞弟出售Tesla持股　套現逾1億美元
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Elon Musk胞弟出售Tesla持股，套現逾1億美元。（資料圖片）

電動車Tesla向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，其行政總裁Elon Musk的胞弟（Kimbal Musk）上周五（11月5日）賣出部分Tesla持股，套現近1.1億美元（約8.58億港元）。

中國新浪美股報道，根據美國證券交易委員會（SEC）的1份文件顯示，Tesla其中一名董事Kimbal Musk上周五行使期權，以每股74.17美元的價格買入Tesla 2.5萬股，同日，他在Tesla股價1223美元至1236美元區間分批出售，套現近1.09億美元（約8.5億港元）。

Kimbal Musk目前仍持有超過51.1萬股Tesla股份，根據Tesla周一收盤價1162美元計算，價值約5.94億美元（約46.3億港元）。據報導，在Elon Musk表示將遵循民意調查賣出10%持股後，Tesla周一下跌近5%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/elon-musk胞弟出售tesla持股　套現逾1億美元-292211
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