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Facebook全球死機　股價一度急插近6%　朱克伯格身家蒸發468億元
2 小時前
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FacebookWhatsAppInstagram大癱瘓朱克伯格
Facebook全球死機　股價一度急插近6%　朱克伯格身家蒸發468億元
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Facebook全球死機，令朱克伯格身家蒸發468億元。（資料圖片）

美國社交網站Facebook（美：FB），與旗下即時通訊軟件程式WhatsApp及Instagram於昨晚11時許死機約7小時後，至今早6時才陸續回復正常，為2008年以來最嚴重。相關情況令Facebook股價受壓，一度急跌5.9%，收市仍挫4.9%。

同時，更拖累Facebook始創人朱克伯格，身家由1,276億美元（約9,952億港元）於短短幾小時內蒸發60億美元（約468億港元），全球富豪排名亦跌至第5，被微軟創辦人蓋茨超越。

Facebook吹哨者爆演算法「以利益先於遏止仇恨言論」

事有湊巧，在過去的周日，37歲Facebook吹哨者Frances Haugen在哥倫比亞廣播公司（CBS）老牌節目《六十分鐘時事雜誌》（60 Minutes）披露自己身為前員工的身份，兼大爆她兩年多在Facebook工作時的所見所聞，以及她從公司內部獲得的機密文件資料，並指摘Facebook的演算法「以利益先於遏止仇恨言論及假資訊」。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/facebook全球死機　股價一度急插近6　朱克伯格身家蒸發468億元-287386
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