Facebook擬下周改名？ 消息稱：反映其專注於構建元宇宙

外媒《The Verge》引述知情人士透露，Facebook（美：FB）創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），計劃於下周舉行Facebook年會或之前公布Facebook改名，以凸顯公司將業務重心放在構成元宇宙方面。在更名後，Facebook可能會成為一家母公司旗下的眾多產品之一，就如Instagram、Whatsapp等。惟Facebook發言人拒絕置評。

報道指，Facebook新名字在內部是高度保密，即使高級領導層也不知曉，其中一個可行的名字是「Horizon」。據悉，Horizon是公司近年一直開發，但仍未發布的VR版「Facebook-meets-Roblox」的名字。

公眾對Facebook經營業務信任度下降

朱克伯格於7月接受傳媒訪問時亦曾稱，數年後，Facebook會由一家社交媒體公司，轉型至元宇宙公司。而市場推測，Facebook將品牌重塑，可令朱克伯格專注於未來工作，並將Facebook目前的社交媒體運作分開。早前《華爾街日報》報道，各地反壟斷機構有意將Facebook拆骨，而且公眾對Facebook經營業務的信任度，正在下降。

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