Facebook第三季收入增35% 仍遜預期

Facebook公布第三季業績。季內盈利92億美元，按年增長17%，每股盈利為3.22美元，好過市場預期。上年同期，該公司利潤為78.5億美元，每股2.71美元。Facebook並表示，第三季度回購了價值144億美元的股票，並增加500億美元的回購授權。

受累蘋果更新iOS私隱 收入低於市場預期

不過該公司過去幾個季度已經警告，蘋果改變私隱設定的行動，令到Facebook廣告業務面對顯著不明朗局面。而此次更新，將給用户對於他們網上活動追蹤行為有更多控制權。受累蘋果更新iOS私隱，集團收入增長35%至290.1億美元，低於市場預期的295.7億美元。

Facebook在昨收盤時升1.26%，報328.69美元，盤後攀升約3.8%。該股今年以來上漲了20%。其第三季平均每日活躍用戶有19.3億個，符預期；每月活躍用戶有29.1億個，低於預期的29.3億個。

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