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MOUNT NICHOLSON 呎價14萬 再膺亞洲樓王
3 小時前
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MOUNT NICHOLSON 呎價14萬 再膺亞洲樓王
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MOUNT NICHOLSON以約12億元，售出兩分層單位。(資料圖片)

疫市下樓市逆向再創新高價！由九龍倉(004)及南豐合作發展，會德豐地產負責銷售位於山頂聶歌信山道8號MOUNT NICHOLSON第三期售出分層單位16C及16D，成交價合共約12億元，均由同一組買家認購。

當中16C單位售價約5.6億元，實用面積4,186方呎，呎價約13.4萬元；而16D單位連3個車位以近6.4億元成交，面積4,544方呎，呎價高達14.08萬元，除售價創單一分層新高外，呎價更創項目及亞洲分層住宅新高。

打破年初波老道項目紀錄

翻查資料，MOUNT NICHOLSON第三期曾於2017年售出12樓C及D室，實用面積分別4,242與4,579方呎，成交價分別約5.6億及約6億元，平均呎價約13.2萬元，創亞洲分層戶呎價最高紀錄。不過紀錄被長江實業集團(1113)旗下西半山波老道21號豪宅項目21 BORRETT ROAD第一期於今年2月打破，售出23樓1室天池屋，採五房套間隔，實用面積3,378方呎，連2,131方呎天台、717方呎前庭及88方呎梯屋，並附私人泳池，屬屋苑最大面積單位，連3個車位以約4.59億元成交，呎價達13.6萬元。

事隔9個月，MOUNT NICHOLSON再重奪亞洲分層戶呎價最高紀錄。
 

MOUNT NICHOLSON 呎價14萬 再膺亞洲樓王

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/mount-nicholson-呎價14萬-再膺亞洲樓王-292364
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