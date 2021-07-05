MPF｜駿隆：上半年人均賺1.3萬 全年回報可望幾多？

強積金顧問公司駿隆表示，今年上半年市況波動下，強積金(MPF)仍有不俗表示，錄得5.1%回報，人均回報達13,265元，並預期MPF全年回報可達6%至8%。

截至6月30日，上半年三大主要指數中，股票基金指數增8.1%，混合資產基金指數升5.2%，固定收益基金指數則跌0.4%。若單計6月，MPF人均賺取192元，股票基金指數及混合資產基金指數均升0.1%，固定收益基金指數則跌0.1%。

對歐美市場看好

集團常務董事陳銳隆稱，高風險投資者長線可根據自身風險承受能力分段吸納股票基金，長遠而言，大中華及歐洲股票類別基金值博率較高。環球長息持續高企，債券價格持續回落。美匯持續走弱，低風險投資者可考慮人民幣債券基金及保守基金持盈保泰。他續稱，北美及歐洲股票造好，市場預期將繼續為惠於美聯儲及歐洲央行政策，公司維持年初對強積金回報表現的預測為6%至8%，並對歐美市場看好。

至於集團執行董事王玉麟提出「三招」提升MPF回報，僱主審慎選擇2至3個計劃、給予僱員計劃選擇權，以及訂立4%至6%的明確回報目標。