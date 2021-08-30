NFT潮流｜數碼港推動NFT與藝術作品結合

數碼港推動非同質化代幣(NFT)技術發展，結合科技與藝術，將聯同NEXXCREATE舉辦「藝術X科技大師直播分享會」，邀請跨界別藝術創作者，包括知名音樂人陳奐仁、香港唱片騎師(DJ)及歌手Miss Yellow與製作人Kavemura組成的(Yuen Yuen)及曾憑《頭文字D》、《黃飛鴻之英雄有夢》多次獲得金像獎最佳視覺效果獎的特效導演黃宏達，與數碼港初創分享科技在藝術上的應用，藉此鼓勵更多創作人與創科界合作，發掘新的合作模式。

此外，數碼港即日起至12月底聯同社群初創合辦「科技X藝術——超乎想像」數碼藝術展，展出超過70幅由九十後新晉藝術家何博欣及六名本地獲獎攝影師，經NFT技術處理的作品。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，愈來愈多藝術界朋友留意到，創新科技如延展實境(XR)及全息投影(Hologram)等，可以為他們提供嶄新表達形式，亦可以加強與受眾互動，擴闊藝術創作空間。另外，數碼科技亦為藝術家提供更多發表和傳播作品的渠道，如運用區塊鏈科技的NFT技術，既能保護作品版權，同時可以讓創作者分享作品升值的經濟效益，有助支持文化藝術產業的可持續發展。