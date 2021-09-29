Tesla創辦人Elon Musk登全球首富寶座 身家逾2000億美元

隨着特斯拉（Tesla）近期股價上漲，其創辦人兼行政總裁Elon Musk身家十級跳，再次超越亞馬遜（Amazon）創辦人Jeff Bezos，成為全球首富。

據《福布斯》（Forbes）實時富豪榜顯示，Elon Musk當地時間周一（9月27日）成為地球上第三位身價超過2,000億美元（約1.5萬億港元）的人。

亞馬遜創辦人為全球第一個身家達2000億美元富豪

Elon Musk在給《福布斯》的一封電郵中稱：「我要送一個巨大的數字2的雕像給Jeff Bezos，還有一塊銀牌。」

不過早於2020年8月，Jeff Bezos率先成為第一個身家達到2,000億美元里程碑的人。而法國奢侈品巨頭路威酩軒（LVMH）集團行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault），最近亦曾短暫地達到了這個目標。